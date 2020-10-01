В Японии за 30 сентября выявлено 577 случаев заражения новым коронавирусом
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Токио, 30 сентября (Jiji Press). В Японии выявлено 577 случаев заражения новым коронавирусом.
Умерло 7 человек, общее количество умерших составило 1588.
В Токио выявлено 194 случая заражения, их количество превышает 100 второй день подряд. Из них 46 человек в возрасте 20-29 лет, 44 – в возрасте 30-39 лет и 32 – 40-49 лет.
Количество тяжелобольных в Токио уменьшилось на два человека по сравнению с предыдущим днём, до 21 человека.
Больница Нерима Университета Дзюнтэндо в Токио сообщила, что к 30 сентября у 40 человек, связанных с больницей, включая пациентов, медсестёр и врачей, выявлен положительный результат на вирус, пути заражения неизвестны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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