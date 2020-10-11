В Японии вводят ограничения на госпитализацию из-за коронавируса

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Токио, 9 октября (Jiji Press) - 9 октября правительство Японии приняло пересмотренное постановление об ограничении госпитализации носителей коронавируса нового типа. Теперь в стационар будут помещать лишь лиц в возрасте от 65 лет включительно или имеющих сопутствующие заболевания.

Обновлоенное постановление, одобренное на сегодняшнем заседании кабинета министров, вступит в силу 24 октября. Его цель - снизить нагрузку на медицинские учреждения и помочь врачам сконцентрироваться на лечении тяжелобольных пациентов.

В апреле министерство здравоохранения объявило, что в рамках борьбы с нехваткой больничных коек, бессимптомные больные или пациенты с легкими симптомами должны проходить лечение в гостиницах или других немедицинских учреждениях. Однако в некоторых муниципалитетах таких пациентов продолжали госпитализировать, поскольку этим муниципалитетам было разрешено рекомендовать инфицированным больным оставаться в медицинском учреждении.

В соответствии с пересмотренным постановлением правительства госпитализации также будут подвергаться носители инфекции, отказывающиеся выполнять меры по предотвращению распространения коронавируса.

Постановление также предусматривает возможность гибких действий для местных властей при определении круга инфицированных лиц, подлежащих госпитализации, чтобы обеспечить лечение в соответствии с конкретными условиями региона.

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