В токийском зоопарке Уэно родился слонёнок

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Из зоопарка Уэно (р-н Тайто, Токио) сообщили о рождении слонёнка у азиатской слонихи Утаи. Это первый случай рождения слонёнка в этом зоопарке с момента его открытия в 1882 году.

По данным зоопарка, слонёнок родился 31 октября в 5:44. Рост малыша составляет 1 метр при весе 120,5 кг. Сообщают, что и мать, и ребёнок здоровы. Дата показа публике пока не определена и о ней будет объявлено особо.

Утаи родилась в Таиланде и была подарена зоопарку в 2002 году вместе с отцом её слоненка Ати по случаю рождения принцессы Айко у наследного принца и принцессы, нынешней императорской четы.

Утаи и Ати спаривались в январе прошлого года, Ати умер от туберкулёза в августе этого года.

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