В Японии прошла церемония официального объявления принца Акисино наследным принцем
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Токио, 8 ноября (Jiji Press). В императорском дворце в Токио принца Акисино официально провозгласили наследным принцем, это одна из церемоний, связанных с восхождением на престол императора Нарухито в мае прошлого года.
Император провозгласил наследным принцем своего 54-летнего младшего брата в парадном зале дворца «Мацу-но-ма» в ходе основного обряда церемоний Риккоси-но рэй.
«Сегодня я... объявляю всем в стране и в мире, что принц Акисино является наследным принцем», – сказал император, который в ходе церемонии был одет в традиционный костюм кородзэн-но гохо.
В ответ наследный принц, одетый в костюм оуни-но хо, сказал: «Я буду искренне выполнять свои обязанности, помня мои обязанности как наследного принца».
Премьер-министр Суга Ёсихидэ выступил с поздравительной речью.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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