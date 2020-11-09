В Японии прошла церемония официального объявления принца Акисино наследным принцем

Общество Императорский дом

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Токио, 8 ноября (Jiji Press). В императорском дворце в Токио принца Акисино официально провозгласили наследным принцем, это одна из церемоний, связанных с восхождением на престол императора Нарухито в мае прошлого года.

Император провозгласил наследным принцем своего 54-летнего младшего брата в парадном зале дворца «Мацу-но-ма» в ходе основного обряда церемоний Риккоси-но рэй.

«Сегодня я... объявляю всем в стране и в мире, что принц Акисино является наследным принцем», – сказал император, который в ходе церемонии был одет в традиционный костюм кородзэн-но гохо.

В ответ наследный принц, одетый в костюм оуни-но хо, сказал: «Я буду искренне выполнять свои обязанности, помня мои обязанности как наследного принца».

Премьер-министр Суга Ёсихидэ выступил с поздравительной речью.

立皇嗣宣明の儀でお言葉を述べられる天皇陛下＝８日午前、皇居・宮殿「松の間」（代表撮影）

朝見の儀で秋篠宮さまにお言葉を述べられる天皇陛下＝８日午後、皇居・宮殿「松の間」（代表撮影）

朝見の儀を終え、言葉を交わされる秋篠宮ご夫妻＝８日午後、皇居・宮殿の南車寄（代表撮影）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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Императорский дом принц Акисино Jiji Press