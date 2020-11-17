Традиционное японское мастерство ремонта зданий включено в список ЮНЕСКО

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Токио (Jiji Press) - 17 ноября от официальных представителей Министерства культуры Японии поступила информация, что группа специалистов ЮНЕСКО рекомендовала зарегистрировать в качестве объекта нематериального культурного наследия ряд методов, используемых японскими мастерами при ремонте традиционных деревянных построек, таких как храм Хорюдзи.

Ожидается, что решение о регистрации «традиционных навыков, методов и знаний, используемых для сохранения и передачи наследия деревянной архитектуры в Японии» будет принято в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на заседании межправительственного комитета, назначенном на 14 декабря.

Традиционные методы ремонта деревянных зданий станут двадцать вторым по счету объектом из Японии, получившим статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и первым с 2018 года, когда список пополнился комплексом традиционных ритуалов для общения с божествами, осуществляемых в специальных масках и костюмах. Буддийский храм Хорюдзи, расположенный в городе Нара на западе Японии и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является старейшим деревянным зданием в мире.

Группа специалистов ЮНЕСКО рекомендует зарегистрировать в качестве объекта нематериального наследия 17 традиционных методик ремонтных работ, в том числе старинных навыков обработки древесины, сооружения кровли из соломы и украшения зданий, которые японское правительство определило как незаменимые для сохранения культурных ценностей. Эти традиционные умения были сохранены 14 соответствующими организациями, среди которых Японская ассоциация сохранения архитектурных памятников, Культурная ассоциация японского кровельного дела и Ассоциация сохранения национальных сокровищ.

Правительство Японии предложило ЮНЕСКО зарегистрировать в качестве культурного наследия навыки работы со старинными зданиями в 2018 году. После того, как оценивание релевантности заявки было отложено, в 2019 году Япония подала заявку повторно, увеличив количество пунктов в списке.













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