Наследный принц Акисино одобрил планирующийся брак принцессы Мако с Комуро Кэем

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Наследный принц императорского дома Японии Акисино заявил, что «одобряет» план своей дочери, принцессы Мако, выйти замуж за простолюдина Комуро Кэя. Это одобрение он дал через два года и девять месяцев после объявления об отсрочке церемоний, связанных с браком пары.

На пресс-конференции по случаю своего 55-летия 30 ноября наследный принц сказал: «Если у них действительно есть желание (пожениться), я, как родитель, отношусь к этому с уважением».

Объясняя причину, по которой он одобряет планирующийся брак между принцессой Мако и Комуро (обоим 29 лет), наследный принц процитировал положение Конституции, согласно которому брак – союз, основывающийся только на взаимном согласии обоих полов.

В то же время наследный принц сказал: «Я знаю, что ситуация не такова, что многие люди понимают и одобряют план их брака». Он также сказал, что планы проведения свадьбы будут обсуждаться и не говорил об определённых перспективах официальной церемонии помолвки Носай-но ги, а также указал, что брак и помолвка – разные вещи.

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