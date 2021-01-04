Компания «Суси дзаммай» собирается выиграть на аукционе лот на лучшего тунца
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 января (Jiji Press). Кимура Киёси, президент компании «Киёмура», оператора японской сети ресторанов суси «Суси дзаммай», выразил намерение купить «самого вкусного» тунца на новогоднем аукционе на оптовом рынке Тоёсу, расположенном в районе Кото в Токио.
Кимура сказал, что компания хочет порадовать клиентов, предлагая самого вкусного тунца по низким ценам, несмотря на испытываемые компанией финансовые трудности в условиях экономического спада, вызванного распространением нового коронавируса.
Киёмура постоянно выигрывал лоты на самого дорогого голубого тунца на первом аукционе года, который ежегодно проводится 5 января на главном рынке морепродуктов Токио.
В 2019 году компания, расположенная в токийском районе Тюо, смогла купить 278-килограммового синего тунца, пойманного в Омэ в префектуре Аомори на северо-востоке Японии, на новогоднем аукционе на рынке Тоёсу за рекордную цену в 333,6 миллиона йен.
Цена более чем вдвое превышала предыдущий рекорд, установленный самим Киёмурой в 2013 году на рынке Цукидзи, который переехал в Тоёсу в 2018 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- [Видео] В Токио провели показательную разделку тунца, проданного за рекордную цену в 330 миллионов йен
- Элитная рыба с токийского рынка Тоёсу продается в Интернете
- Почему растут цены на тунца на токийском рыбном рынке Тоёсу?
- Токийский рыбный рынок переехал из Цукидзи в Тоёсу
- На токийском рыбном рынке Тоёсу открылась туристическая зона наблюдения за аукционами тунца
- Путеводитель по рынку Тоёсу: увидеть аукцион тунца и отведать угощений для истинных гурманов!
- Морепродукты эдомаэ: свежий улов на суси прямо под боком колоссального мегаполиса
- [Фото] Огромного тунца продали на рынке Цукидзи
- В 2021 году в Японии 3696 компаний отметят своё 100-летие
- В Японии в ресторанах принимают меры против распространения инфекции – устанавливают кассы самообслуживания и бесконтактные терминалы
- Кайтэн-дзуси – конвейерные рестораны суси
- Влияние коронавируса: в Японии закупки тунца проводят с помощью искусственного интеллекта
- Что это и как это едят? – Суси «эдомаэ» от А до Я
- Самые настоящие суси «эдомаэ» на рынке Тоёсу!