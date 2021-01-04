Компания «Суси дзаммай» собирается выиграть на аукционе лот на лучшего тунца

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Токио, 3 января (Jiji Press). Кимура Киёси, президент компании «Киёмура», оператора японской сети ресторанов суси «Суси дзаммай», выразил намерение купить «самого вкусного» тунца на новогоднем аукционе на оптовом рынке Тоёсу, расположенном в районе Кото в Токио.

Кимура сказал, что компания хочет порадовать клиентов, предлагая самого вкусного тунца по низким ценам, несмотря на испытываемые компанией финансовые трудности в условиях экономического спада, вызванного распространением нового коронавируса.

Киёмура постоянно выигрывал лоты на самого дорогого голубого тунца на первом аукционе года, который ежегодно проводится 5 января на главном рынке морепродуктов Токио.

В 2019 году компания, расположенная в токийском районе Тюо, смогла купить 278-килограммового синего тунца, пойманного в Омэ в префектуре Аомори на северо-востоке Японии, на новогоднем аукционе на рынке Тоёсу за рекордную цену в 333,6 миллиона йен.

Цена более чем вдвое превышала предыдущий рекорд, установленный самим Киёмурой в 2013 году на рынке Цукидзи, который переехал в Тоёсу в 2018 году.

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