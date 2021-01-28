Управляющий Банка Японии Курода Харухико: прибыль от биржевых инвестиционных фондов оценивается в 12-13 трлн йен
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Токио, 27 января (Jiji Press). Управляющий Банка Японии Курода Харухико заявил, что скрытая прибыль от биржевых инвестиционных фондов (ETF) центрального банка оценивается в 12-13 трлн йен.
Банк Японии не понесёт скрытых убытков по ETF, если контрольный средний показатель акций Nikkei 225 не упадёт ниже 21 000 или около того, сообщил Курода Бюджетному комитету Палаты советников, верхней палаты парламента.
Критики говорят, что покупка банком ETF искажает формирование цен на акции, но Курода сказал, что покупка ETF «оказала положительное влияние на рыночные цены».
«Я не думаю, что (покупка ETF) искажает японский фондовый рынок, – добавил он. – В настоящий момент у нас нет планов прекращать покупку ETF».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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