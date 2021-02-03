В Японии более 1000 компаний объявили о банкротстве в связи с коронавирусом

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Токио, 2 февраля (Jiji Press). Ресторанная индустрия является главной жертвой пандемии коронавируса в Японии, как показали данные, опубликованные частной кредитной исследовательской фирмой.

Общее количество банкротств, вызванных распространением нового коронавируса, достигло 1000, при этом в ресторанном секторе было зарегистрировано 182 случая, что является крупнейшим отраслевым показателем, сообщает Tokyo Shoko Research Ltd.

По данным исследовательской компании, первым банкротом пандемии стала гостиница в префектуре Айти, которая остановила деятельность в феврале прошлого года.

После 104 банкротств в июне месячный показатель снизился в июле и августе, однако с сентября эта цифра остается высокой, около 100 в месяц.

Спад в ресторанной индустрии также привел к банкротству 46 оптовых продавцов продуктов питания и напитков и 31 производителя продуктов питания.

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