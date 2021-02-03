В Японии более 1000 компаний объявили о банкротстве в связи с коронавирусом
НовостиЭкономика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 февраля (Jiji Press). Ресторанная индустрия является главной жертвой пандемии коронавируса в Японии, как показали данные, опубликованные частной кредитной исследовательской фирмой.
Общее количество банкротств, вызванных распространением нового коронавируса, достигло 1000, при этом в ресторанном секторе было зарегистрировано 182 случая, что является крупнейшим отраслевым показателем, сообщает Tokyo Shoko Research Ltd.
По данным исследовательской компании, первым банкротом пандемии стала гостиница в префектуре Айти, которая остановила деятельность в феврале прошлого года.
После 104 банкротств в июне месячный показатель снизился в июле и августе, однако с сентября эта цифра остается высокой, около 100 в месяц.
Спад в ресторанной индустрии также привел к банкротству 46 оптовых продавцов продуктов питания и напитков и 31 производителя продуктов питания.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии
- Волна банкротств ресторанов лапши рамэн: естественный отбор не щадит никого
- В Японии из-за коронавируса обанкротилось 500 компаний, больше всего банкротств в сфере общественного питания
- Япония поможет ресторанам установить вентиляционные системы, необходимые в условиях эпидемии
- Региональные банки и кредитные общества будут задействованы в выдаче беспроцентных ссуд ＝ Льготное кредитование и выплаты малым и средним предприятиям: Совет по инвестициям в будущее обсудил меры по борьбе с коронавирусом