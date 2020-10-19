Волна банкротств ресторанов лапши рамэн: естественный отбор не щадит никого

Бывает, что возле ресторанов, ранее переполненных, жизнь затихает, зато в новое заведение совсем рядом на той же улице выстраивается очередь – такие случаи в Японии не редкость. Это отрасль с жестокой конкуренцией, и естественный отбор не щадит даже старые и известные компании.

Согласно опросу, проведенному агентством кредитных исследований Teikoku Databank, в 2020 году к концу сентября обанкротилось 34 ресторана, где подают лапшу рамэн. Эта цифра за такой период превысила 30 впервые после 2000 года. При рекордном годовом показателе в 36 банкротств за 2019 год в 2020 году, вероятно, в 2020 году будет достигнут новый рекорд. темпах, приближающихся к 36 случаям за 19 лет, что является самым высоким показателем за весь год, если этот темп сохранится, он, вероятно, достигнет самого высокого числа за год.

В индустрии лапши рамэн постоянно появляются новые тенденции – лапша со свежей рыбой лапша-цукэмэн, соус к которой подаётся отдельно – и борьба за выживание с новыми ресторанами всё больше усиливается. В условиях роста затрат на продукты и рабочую силу к этому добавилась эпидемия нового коронавируса, условия ведения бизнеса ухудшились из-за сокращения часов работы и вынужденного временного закрытия. В этом году обанкротились даже рестораны, которые поддерживало немало поклонников – компания «Монкити фудзу», державшая ресторан тонкоцу-рамэн «Нагахама сёгун» в г. Фукуока, старый ресторан рамэна в жанре иэкэй «Роккакуя» в Йокогаме и другие.

Основной причиной банкротств ресторанов рамэн считают усиление конкуренции. По данным опроса экономических настроений населения Министерства экономики, торговли и промышленности 2016 года, по всей стране насчитывалось 18 000 ресторанов рамэна, что примерно на 1000 больше по сравнению с данными опроса 2012 года. Согласно Teikoku Databank, хотя порог для входа новых участников здесь относительно низок по сравнению с другими видами бизнеса, конкуренция очень сильна из-за увеличения количества предприятий той же отрасли в одной и той же торговой сфере, и очень часто предприятия вынуждены до полного истощения бороться, применяя стратегии понижения цен – например, выпуская купоны на скидки.

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