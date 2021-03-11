Останки погибшей во время цунами 2011 года женщины передали её семье
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Исиномаки, префектура Мияги, 10 марта (Jiji Press). Полиция передала семье останки женщины, пропавшей без вести в результате сильного землетрясения и цунами, обрушившегося на регион Тохоку на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года.
Окуяма Нацуко из г. Хигасимацусима в префектуре Мияги пропала после того, как она покинула рабочее место и отправилась домой во время стихийного бедствия. Ей был 61 год.
В прошлом месяце почти полное тело было найдено недалеко от побережья города вместе с рубашкой с длинными рукавами и фартуком, сообщила полиция префектуры. Позже, по данным полиции, анализ ДНК и стоматологические записи показали, что это тело Окуямы.
Эйки, старший сын Окуямы, получивший её останки, говорит: «Часто бывает, что я хотел бы получить от неё совет или помощь».
По его словам, её возвращение домой принесло ему ощущение, что с этого момента он может жить сам полноценной и позитивной жизнью.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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Стихийные бедствия Великое восточно-японское землетрясение Jiji Press