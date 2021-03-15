В Токио зацвела сакура
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Токио, 14 марта (Jiji Press). В Токио зарегистрировано начало цветения сакуры, цветение началось в тот же день, что и в прошлом году, это самая ранняя дата с момента начала регистрации цветения в 1953 году, сообщило Метеорологическое агентство Японии.
По данным агентства, на образце вишнёвого дерева сорта сомэй-ёсино в святилище Ясукуни в токийском районе Тиёда началось цветение 14 марта, на 12 дней раньше, чем в среднем за прошлые годы.
Полное цветение в японской столице ожидается примерно через неделю.
Начало цветения сакуры также было в тот же день зарегистрировано в городах Мацуэ и Нагасаки, это самое раннее зарегистрированное начало цветения в этих городах. В Хиросиме и Фукуока цветение сакуры отмечено 11 и 12 марта соответственно, это также рекордно ранняя дата для этих городов.
Цветочные бутоны сакуры развиваются летом, а затем переходят в состояние покоя до зимних холодов. По данным Японской ассоциации погоды, этот процесс прошёл легко и тёплые дни начиная со второй половины января способствовали развитию бутонов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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