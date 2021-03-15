В Токио зацвела сакура

Новости

Токио, 14 марта (Jiji Press). В Токио зарегистрировано начало цветения сакуры, цветение началось в тот же день, что и в прошлом году, это самая ранняя дата с момента начала регистрации цветения в 1953 году, сообщило Метеорологическое агентство Японии.

По данным агентства, на образце вишнёвого дерева сорта сомэй-ёсино в святилище Ясукуни в токийском районе Тиёда началось цветение 14 марта, на 12 дней раньше, чем в среднем за прошлые годы.

Полное цветение в японской столице ожидается примерно через неделю.

Начало цветения сакуры также было в тот же день зарегистрировано в городах Мацуэ и Нагасаки, это самое раннее зарегистрированное начало цветения в этих городах. В Хиросиме и Фукуока цветение сакуры отмечено 11 и 12 марта соответственно, это также рекордно ранняя дата для этих городов.

Цветочные бутоны сакуры развиваются летом, а затем переходят в состояние покоя до зимних холодов. По данным Японской ассоциации погоды, этот процесс прошёл легко и тёплые дни начиная со второй половины января способствовали развитию бутонов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме