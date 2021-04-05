Японские учёные обнаружили, что аспирин эффективно подавляет развитие полипов, которые могут превратиться в рак толстой кишки
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Киото, 2 апреля (Jiji Press). Исследовательская группа, в состав которой входят сотрудники Медицинского университета префектуры Киото, обнаружила, что аспирин эффективно подавляет развитие полипа, который с высокой вероятностью может превратиться в рак толстой кишки.
Исследование, опубликованное в онлайн-версии европейского медицинского журнала, посвящено семейному аденоматозному полипозу (FAP) – наследственному заболеванию, которое характеризуется множеством полипов, образующихся в толстой кишке.
Полипы с вероятностью почти на 100% развиваются в рак толстой или прямой кишки примерно к 60 годам.
В Японии 7300 пациентов с этим заболеванием; в настоящее время единственный эффективный способ предотвратить такой рак – полное удаление толстой кишки.
В исследовании приняли участие 102 взрослых пациента с FAP, у которых из толстой кишки были удалены полипы диаметром не менее 5 миллиметров.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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