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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ отбыл в Вашингтон, чтобы провести свою первую личную встречу на высшем уровне с президентом США Джо Байденом.

Ожидается, что на саммите в Белом доме, который состоится 16 апреля, два лидера подтвердят сотрудничество для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, который способствует демократии, правам человека и верховенству закона.

«Я хочу установить доверительные отношения с президентом Байденом и укрепить союз Японии и США на базе универсальных ценностей, свободы, демократии, прав человека и верховенства закона», – сказал Суга репортёрам перед отъездом.

Он также сказал: «Я хочу показать миру лидерство Японии и США в реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

На саммите Суга и Байден, вероятно, выразят несогласие с нарушением прав человека в Китае. Они также обсудят региональные вопросы, такие как Северная Корея и Мьянма, изменение климата и пандемия COVID-19.

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