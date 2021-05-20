США блокируют импорт рубашек Uniqlo из-за уйгурской проблемы

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Вашингтон, 19 мая (Jiji Press). Правительство США заблокировало поставки рубашек бренда Uniqlo, которым управляет японская Fast Retailing Co., за нарушение запрета на импорт в США товаров, связанных с предполагаемым принудительным трудом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

5 января Служба таможенно-пограничной охраны конфисковала рубашки в порту Лос-Анджелеса из-за подозрений в причастности к производству материалов, используемых в одежде Uniqlo, Синьцзянского производственно-строительного корпуса, крупного производителя уйгурского хлопка, курируемого Коммунистической партией Китая. Об этом сообщает документ службы от 10 мая.

По словам экспертов, инцидент, произошедший, когда президентом США был ещё Дональд Трамп, подчёркивает жёсткую позицию Вашингтона в отношении нарушения прав человека – геноцида уйгуров. Из-за принудительного труда администрация Трампа в декабре прошлого года запретила импорт хлопковых продуктов, связанных с синьцзянским производителем.

В марте этого года Uniqlo Co., подразделение Fast Retailing, провела процедуры, призванные доказать, что материалы, используемые в рассматриваемых рубашках, никак не связаны с Китаем или Синьцзянским производственно-строительным корпусом, однако таможенная служба отклонила иск из-за отсутствия подтверждающих доказательств.

В документе службы говорится: «Никаких записей о производстве, переработке и других процедурах производства хлопчатобумажной пряжи, отражающих фактическое производство хлопковой пряжи, представлено не было». В документе также говорится, что в сертификате, представленном Uniqlo, не указаны «конкретные произведенные продукты, вовлечённые стороны, даты транзакций или местонахождение завода».

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