Накопления в Японии достигли рекордного уровня к концу марта 2021

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Токио, 25 июня (Jiji Press). Финансовые активы домашних хозяйств в Японии на конец 31 марта 2020 финансового года выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордного уровня в 1,946 трлн йен, как показали данные Банка Японии в пятницу.

Количество денежных средств и депозитов домашних хозяйств увеличились, многие люди стали более экономными из-за опасений по поводу будущего и эпидемии нового коронавируса.

Рост цен на акции также привёл к росту рыночной стоимости акций и инвестиционных трастовых фондов, находящихся в их собственности.

Банк Японии пересмотрел прошлые статистические данные по финансовым активам домашних хозяйств, используя недавно полученные данные. По данным центрального банка, баланс таких активов за последний год был снижен примерно на 10 трлн до 15 трлн йен.

Из общего баланса на конец марта наличные деньги и депозиты, составляющие большую часть финансовых активов домашних хозяйств, выросли на 5,5 процента до 1,056 трлн йен.

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