[Видео] В Токио появился сделанный из японских фонарей Млечный путь
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Текущий по земле Млечный Путь появился в храме Дзодзёдзи в токийском районе Минато. Японские бумажные фонари установлены на протяжении более 60 метров, создавая фантастическое пространство. Мероприятие спланировано и проводится 6 и 7 июля студенческой группой «Группа изучения традиционной японской культуры». Съёмка 5 июля. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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