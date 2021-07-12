Верховный суд Японии отклонил иск о правах на посещение детей после развода
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Токио, 9 июля (Jiji Press). Верховный суд Японии оставил в силе постановление суда низшей инстанции, отклонившее жалобу истцов на отсутствие системы, обеспечивающей им возможность встречаться со своими детьми, живущими после развода не с ними.
Апелляция, поданная истцами, была отклонена второй судебной коллегией суда высшей инстанции, которая пришла к выводу, что «нельзя сказать, что Конституция гарантирует им право на посещение».
14 истцов, которые живут отдельно от детей из-за развода и по другим причинам, подали в суд на правительство, требуя возмещения ущерба за душевные страдания, вызванные отсутствием такой системы.
Гражданский кодекс предусматривает, что такие возможности должны быть предоставлены отцам и матерям при разводе, и что в случае невозможности посещений принимать меры должен суд по семейным делам, но часто бывает, что посещение детей невозможно – например, когда родитель, живущий с ребенком, отказывается соблюдать договорённости.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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