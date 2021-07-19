[Видео] Загадочное лицо в небе над Токио

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16 июля в небе над Токио внезапно появилось огромное лицо. Это был воздушный шар, запущенный в ходе проекта, вдохновлённого сном художницы Кодзин Харуки, приснившегося ей в 14 лет. Проект осуществлён в рамках культурной инициативы Tokyo Tokyo FESTIVAL, приуроченной к Олимпийским играм. [Видеоцентр Jiji Press]

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