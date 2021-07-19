[Видео] Загадочное лицо в небе над Токио
НовостиВидео Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
16 июля в небе над Токио внезапно появилось огромное лицо. Это был воздушный шар, запущенный в ходе проекта, вдохновлённого сном художницы Кодзин Харуки, приснившегося ей в 14 лет. Проект осуществлён в рамках культурной инициативы Tokyo Tokyo FESTIVAL, приуроченной к Олимпийским играм. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- [Видео] Министерство обороны США опубликовало три видео с НЛО
- Новые протоколы наблюдения и регистрации НЛО для Воздушных сил самообороны Японии
- Японцы и НЛО: кружок изучения «летающих тарелок», в котором состоял Мисима Юкио
- Японцы и НЛО: легенда о красавице в загадочном корабле «уцуробунэ», прибитом к японским берегам в эпоху Эдо
- В Японии в небе над префектурами Фукусима и Мияги видели загадочный объект