Генеральный секретарь кабинета министров Японии назвал визит южнокорейского депутата на острова Такэсима «вызывающим сожаление»

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Токио, 18 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу выразил крайнее сожаление в связи с недавним визитом южнокорейского законодателя на спорные острова Такэсима в Японском море.

Визит был «абсолютно неприемлемым и крайне достойным сожаления, поскольку острова Такэсима бесспорно являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом», – заявил он на пресс-конференции.

Фунакоси Такэхиро, генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании при министерстве иностранных дел Японии, выразил по телефону протест Ким Ён Хылю, министру посольства Южной Кореи в Токио, в связи с инцидентом.

Острова, которые Япония считает своими, расположены у префектуры Симанэ на западе Японии. Сейчас они находятся под контролем Южной Кореи, где они называются Токто.

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