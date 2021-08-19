Генеральный секретарь кабинета министров Японии назвал визит южнокорейского депутата на острова Такэсима «вызывающим сожаление»
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Токио, 18 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу выразил крайнее сожаление в связи с недавним визитом южнокорейского законодателя на спорные острова Такэсима в Японском море.
Визит был «абсолютно неприемлемым и крайне достойным сожаления, поскольку острова Такэсима бесспорно являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом», – заявил он на пресс-конференции.
Фунакоси Такэхиро, генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании при министерстве иностранных дел Японии, выразил по телефону протест Ким Ён Хылю, министру посольства Южной Кореи в Токио, в связи с инцидентом.
Острова, которые Япония считает своими, расположены у префектуры Симанэ на западе Японии. Сейчас они находятся под контролем Южной Кореи, где они называются Токто.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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