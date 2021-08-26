Уровень продовольственной самообеспеченности Японии достиг рекордного минимума

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Токио, 25 августа (Jiji Press). Уровень продовольственной самообеспеченности Японии в 2020 финансовом году упал до самого низкого уровня с момента начала ведения статистики в 1965 году, сообщило министерство сельского хозяйства.

В течение года до марта 2021 года этот показатель составлял 37 процентов, что на 1 процентный пункт ниже, чем в предыдущем году, что примерно соответствует рекордно низкому уровню, отмеченному в 1993 и 2018 финансовых годах.

Однако, сравнивая цифры после запятой, мы увидим, что показатель в 37,17 процента ниже результатов 1993 финансового года, когда Япония пострадала от необычного в исторических масштабах неурожая риса, и 2018 финансовом году, когда была плохая погода.

Уровень самообеспеченности калориями снизился из-за продолжающегося падения потребления риса и сокращения производства пшеницы после обильного урожая предыдущего года.

Спрос на рис, который поддерживал продовольственную самообеспеченность страны, имеет тенденцию к снижению, что связано с сокращением численности населения и расширения выбора продуктов питания.

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