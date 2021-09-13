Токийский район Сибуя одалживает смартфоны пожилым жителям

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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Токийский приход Сибуя начал одалживать смартфоны пожилым жителям в рамках эксперимента, направленного на сокращение «цифрового разрыва», который становится очевидным в условиях кризиса с новым коронавирусом.

Цифровизация из-за пандемии ускоряется во многих сферах жизни, включая работу, покупки и личное общение, и одновременно растёт «цифровой разрыв», то есть информационный разрыв между людьми, извлекающими выгоду из процесса цифровизации, и теми, кто отстаёт – например, пожилыми людьми, многие из которых не имеют смартфонов или компьютеров.

Эксперимент района Сибуя начался 6 сентября – около 1700 участников из жителей в возрасте 65 лет и старше получили смартфоны сроком на два года. Многие из них находятся в возрастной группе от 75 до 84 лет, а самому старшему участнику 101 год. В тот же день прошла лекция о том, как пользоваться смартфонами, а до декабря планируется провести четыре занятия.

Смартфоны оснащены приложением для обмена сообщениями Line, которое даёт участникам доступ к информации о повседневной жизни и возможных стихийных бедствиях из офиса администрации Сибуя, а также приложением для предотвращения стихийных бедствий и системой видеоконференций Zoom, которая позволяет проводить онлайн-диагностику. Плата за голосовые звонки и передачу данных оплачивается из бюджета района.

Также создан специальный колл-центр, чтобы участники проекта могли задавать вопросы в любое время. «Мы будем всесторонне поддерживать участников, чтобы после окончания программы они могли сказать, что испытывали радость при использовании смартфона, или смартфоны помогли во время бедствия», – сказал официальный представитель Сибуя, отвечающий за программу.

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