Япония выразила протест против продажи активов «Мицубиси» в Южной Корее
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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Япония подала протест Южной Корее в связи с постановлением южнокорейского суда о продаже некоторых из арестованных активов Mitsubishi Heavy Industries Ltd. в стране, как сказал министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу.
Решение, принятое окружным судом Тэджона в понедельник в отношении активов японской компании, конфискованных в ходе судебного разбирательства военного времени, было «чрезвычайно прискорбным», – сказал Мотэги на пресс-конференции.
По его словам, Япония неоднократно заявляла, что продажи активов следует избегать, поскольку это может создать серьёзную ситуацию для обеих стран.
«Мы настоятельно призываем южнокорейскую сторону найти пути решения проблемы, в том числе исправить нынешнюю ситуацию, в которой страна нарушает международное право», – сказал министр.
По словам Мотэги, японское правительство заявило протест в Токио и Сеуле, потребовав от правительства Южной Кореи немедленно принять соответствующие меры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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