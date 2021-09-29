Япония выразила протест против продажи активов «Мицубиси» в Южной Корее

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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Япония подала протест Южной Корее в связи с постановлением южнокорейского суда о продаже некоторых из арестованных активов Mitsubishi Heavy Industries Ltd. в стране, как сказал министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу.

Решение, принятое окружным судом Тэджона в понедельник в отношении активов японской компании, конфискованных в ходе судебного разбирательства военного времени, было «чрезвычайно прискорбным», – сказал Мотэги на пресс-конференции.

По его словам, Япония неоднократно заявляла, что продажи активов следует избегать, поскольку это может создать серьёзную ситуацию для обеих стран.

«Мы настоятельно призываем южнокорейскую сторону найти пути решения проблемы, в том числе исправить нынешнюю ситуацию, в которой страна нарушает международное право», – сказал министр.

По словам Мотэги, японское правительство заявило протест в Токио и Сеуле, потребовав от правительства Южной Кореи немедленно принять соответствующие меры.

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