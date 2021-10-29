Японская железнодорожная компания JR Tokai приостановила работы в туннеле магнитолевитационного поезда после несчастного случая со смертельным исходом

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Нагоя, 28 октября (Jiji Press). Японская железнодорожная компания JR Tokai сообщила, что приостановила строительные работы в горных туннелях для линии поезда синкансэн на магнитной подушке из-за обрушения туннеля накануне.

Компания-оператор железной дороги сообщила, что двое рабочих-строителей были застигнуты падением камней в результате взрывных работ в туннеле в городе Накацугава, префектура Гифу, в центральной части Японии. В результате аварии один человек погиб, а другой получил травмы.

Компания заявила, что будет внедрять новые меры безопасности, включая тщательную проверку рабочих процедур.

Это первый случай гибели человека на строительстве линии магнитолевитационного поезда Тюо синкансэн.

Выражая свои соболезнования в связи с гибелью человека в результате аварии Ниими Кэнъити, корпоративный директор JR Tokai, сказал на пресс-конференции в Нагое: «Мы очень сожалеем об аварии».

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