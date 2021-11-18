Один человек погиб и двое ранены в ДТП с участием 89-летнего водителя

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Осакасаяма, префектура Осака, 17 ноября (Jiji Press). В префектуре Осака на западе Японии автомобиль врезался в супермаркет, в результате чего погиб пожилой мужчина, а две женщины получили серьезные ранения, сообщили представители полиции и пожарной охраны.

Полиция префектуры Осака арестовала 89-летнего водителя автомобиля Ёкояму Такаси, жителя города Осакасаяма, по подозрению в неосторожном вождении, повлекшем травмы.

По словам полиции, Ёкояма сказал следователям, что он перепутал педали газа и тормоза в панике после того, как его машина медленно поехала. Он не получил серьёзных травм в результате инцидента.

Он отвёз жену в супермаркет в Осакасаяме, остался один в машине и завёл машину, когда его жена вернулась. По словам полиции, автомобиль подъехал к супермаркету, сдал назад, снова двинулся вперед и врезался в супермаркет.

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