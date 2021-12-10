Китай призывает Японию не присоединяться к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине

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Пекин, 9 декабря (Jiji Press). Официальный представитель правительства Китая призвал Японию поддержать Китай в проведении зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, не присоединившись к дипломатическому бойкоту Игр.

Китай полностью поддержал проведение Олимпийских игр в Токио этим летом, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, добавив, что теперь настала очередь Японии проявить себя.

Поскольку Великобритания и Канада объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине вслед за США и Австралией, Ван сказал, что они заплатят цену за свои неправильные действия.

Представитель Китая повторял, что Китай никогда не отправлял приглашения в упомянутые страны, и добавил, что Олимпийские игры в Пекине пройдут успешно вне зависимости от того, приедут ли их официальные лица.

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