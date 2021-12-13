Токио и Вашингтон договорились о подготовке скорейшего визита премьер-министра Кисиды Фумио в Соединённые Штаты

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Ливерпуль, Англия, 11 декабря (Jiji Press). Токио и Вашингтон договорились продолжить переговоры о скорейшем визите премьер-министра Японии Кисиды Фумио в Соединённые Штаты.

Договорённость была достигнута на встрече министра иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасы и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях двухдневной встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки», которая началась 11 декабря.

На первой личной встрече с момента вступления Хаяси в нынешнюю должность в ноябре два министра также договорились усилить сдерживающий и ответный потенциал альянса своих стран с учётом ситуации в Китае и Северной Корее.

Хаяси и Блинкен подтвердили, что их страны будут углублять сотрудничество с Австралией, Индией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, состоящей из 10 членов, для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона – очевидно, имея в виду всё более гегемонистское поведение Китая.

По словам японских официальных лиц, два министра не обсуждали дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале следующего года, объявленный США.

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