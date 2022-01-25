В Японии используют программу субсидирования для сдерживания цен на бензин

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Токио, 24 января (Jiji Press). Правительство Японии впервые решило использовать свою новую программу субсидирования для сдерживания цен на бензин, сообщили источники.

По словам источников, средняя розничная цена обычного бензина должна достичь 170 йен за литр впервые за 13 лет и четыре месяца, что соответствует критериям для активации системы субсидирования.

О решении будет объявлено уже 25 января, а очередной еженедельный отчёт по розничным ценам на бензин будет опубликован 26 января.

В рамках программы субсидия в размере 5 йен за литр будет выплачена 29 дистрибьюторам и импортёрам нефти, таким как Eneos Holdings Inc. и Mitsubishi Corp., до конца марта, чтобы помочь снизить цены на бензин. бензин, газойль, керосин и мазут.

Для этой меры правительство выделило 80 миллиардов йен в своем дополнительном бюджете на 2021 финансовый год.

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