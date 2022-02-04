В Японии зарегистрировано рекордное число случаев жестокого обращения с детьми и домашнего насилия
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 февраля (Jiji Press). Число предполагаемых случаев жестокого обращения с детьми и домашнего насилия в Японии в 2021 году достигло рекордного уровня, как показало исследование полиции.
«Жестокое обращение с детьми и насилие в семье, как правило, остаются незамеченными. Мы будем проявлять повышенную бдительность, учитывая социальные изменения, такие как распространение коронавирусной инфекции», – заявил представитель Национального полицейского управления.
Число детей в возрасте 17 лет и младше, направленных полицией в детские консультационные центры в качестве предполагаемых жертв жестокого обращения, выросло на 1 процент по сравнению с предыдущим годом и составило 108 050 человек.
Из подозреваемых жертв 80 299, или более 70% от общего числа, подвергались психологическому насилию – например, видели насилие в отношении других членов семьи.
Число детей, подвергшихся физическому насилию, составило 19 185 человек, в то время как 8270 детей были оставлены без присмотра и 296 детей подверглись сексуальному насилию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии из Гражданского кодекса исключат пункт о праве родителей наказывать ребёнка
- В Японии разрабатывают законодательство для защиты детей от насилия
- Кондитеры и видеоблогеры: кем хотят стать японские дети, когда вырастут?
- Рекордное число самоубийств несовершеннолетних в 2018 году в Японии
- Издевательства в японских школах: пути решения проблемы
- Издевательства в школах Японии: аналитическое исследование
- Жестокое обращение с детьми: рекордно высокое количество случаев в 2019 году
- Количество преступлений против несовершеннолетних с использованием соцсетей достигло рекордного уровня
- Рекордное число самоубийств несовершеннолетних в 2018 году в Японии