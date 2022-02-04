В Японии зарегистрировано рекордное число случаев жестокого обращения с детьми и домашнего насилия

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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Число предполагаемых случаев жестокого обращения с детьми и домашнего насилия в Японии в 2021 году достигло рекордного уровня, как показало исследование полиции.

«Жестокое обращение с детьми и насилие в семье, как правило, остаются незамеченными. Мы будем проявлять повышенную бдительность, учитывая социальные изменения, такие как распространение коронавирусной инфекции», – заявил представитель Национального полицейского управления.

Число детей в возрасте 17 лет и младше, направленных полицией в детские консультационные центры в качестве предполагаемых жертв жестокого обращения, выросло на 1 процент по сравнению с предыдущим годом и составило 108 050 человек.

Из подозреваемых жертв 80 299, или более 70% от общего числа, подвергались психологическому насилию – например, видели насилие в отношении других членов семьи.

Число детей, подвергшихся физическому насилию, составило 19 185 человек, в то время как 8270 детей были оставлены без присмотра и 296 детей подверглись сексуальному насилию.

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