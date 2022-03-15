Японская исследовательская группа выяснила, что дюгони зевают под водой
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Цу, префектура Миэ, 14 марта (Jiji Press). Исследовательская группа под руководством Университета Миэ в аквариуме префектуры Миэ в центральной Японии впервые выяснила, что дюгони зевают под водой.
Такое открытие в Японии делается во второй раз, ранее зевота в воде у млекопитающих, ведущих полностью водный образ жизни, наблюдалась у афалин.
Открытие было опубликовано в международном журнале по этологии в ноябре прошлого года. Результаты исследования зевоты дельфинов были объявлены ранее в июле того же года.
Зевота – это естественное поведение людей и других позвоночных, связанное главным образом с сонливостью. Зевота обычно определяется как действие, которое начинается с медленного широкого открывания рта при вдохе, за которым следует фаза максимального раскрытия, после чего следует короткий выдох и закрывание рта.
Группа исследователей наблюдала за самкой дюгоня в Аквариуме Тоба в городе Тоба преф. Миэ, единственным дюгонем в неволе в Японии, в течение примерно 20 часов, и выяснила, что она зевает.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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