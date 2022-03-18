В результате землетрясения 16 марта на северо-востоке Японии пострадали более 130 человек
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Сэндай, преф. Мияги, 17 марта (Jiji Press). В результате мощного землетрясения в северо-восточной части Японии поздно вечером 16 марта более 130 человек получили ранения, частично повреждены более 90 домов и зданий, как сообщили источники, в том числе администрации префектур Мияги и Фукусима.
Землетрясение с оценочной магнитудой 7,4 произошло 16 марта около 23:36. Интенсивность в некоторых районах этих префектур составила 6 баллов, второго по величине уровня по семибалльной японской шкале сейсмической интенсивности.
Железнодорожная компания JR East заявила, что линия сверхскоростного пассажирского экспресса Тохоку синкансэн, частично закрытая из-за схода поезда с рельсов, вызванного землетрясением, вряд ли возобновит работу в полном объёме до апреля.
Центральное правительство скорректировало число погибших в результате землетрясения с четырёх до одного человека.
Было установлено, что смерть двух из четырёх человек в двух префектурах не связана с землетрясением, а причина смерти ещё одного человека выясняется.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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