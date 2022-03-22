Японская правительственная комиссия предлагает дополнительные меры против последствий землетрясений в холодных регионах страны
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Токио, 22 марта (Jiji Press). Рабочая группа правительства Японии представила комплекс мер, которые следует принять в случае землетрясения магнитудой 9 в северной части Японии, предложив дополнительные меры, адаптированные к более холодным районам.
Поскольку у таких регионов существуют особые проблемы, будет недостаточно действий, предпринятых в качестве расширения существующих мер по предотвращению последствий землетрясений и цунами, говорится в последнем отчете рабочей группы при центральном совете по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В декабре прошлого года группа опубликовала отчет об ожидаемом ущербе от сильнейшего землетрясения, которое, по прогнозам, может произойти в Японской впадине или впадине Тисима, также известной как Курильская впадина, которая идёт от тихоокеанского побережья северо-восточного региона Тохоку до самой северной префектуры, Хоккайдо.
Группа подсчитала, что обширная территория, простирающаяся от Хоккайдо до префектуры Тиба на востоке Японии, серьёзно пострадает от последующего цунами и что стихийное бедствие может привести к гибели до 199 000 человек в стране.
Если землетрясение произойдёт зимой, Япония столкнется с более серьёзным ущербом, поскольку процесс эвакуации, вероятно, будет затруднён из-за метели и выпавшего снега, заявила группа, предупредив, что около 42 000 жителей столкнутся с более высоким риском смерти от переохлаждения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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