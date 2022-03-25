В Японии за 2017-2021 годы в ДТП погибло 217 детей
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Токио, 24 марта (Jiji Press). В Японии за пять лет до 2021 года, согласно данным Национального полицейского агентства, в результате дорожно-транспортных происшествий в общей сложности погибло 217 детей младшего школьного возраста.
Около половины детей стали жертвами ДТП, когда шли пешком. Агентство планирует в ходе 10-дневной общенациональной кампании по безопасности дорожного движения с 6 апреля повышать осведомлённость водителей и обучать детей и их опекунов.
Из пострадавших детей 111 были дошкольного возраста и 106 учились в начальной школе.
Те, кто попал в аварию, идя пешком, составили самую большую группу как среди детей дошкольного возраста, так и среди учащихся начальной школы, всего 64 и 55 человек соответственно.
Среди детей дошкольного возраста второй по величине группой были те, кто ехал в автомобиле, 43 человека, а среди учащихся начальной школы – ехавшие на велосипеде, 30 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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