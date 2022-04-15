В Японии облегчат компаниям ежеквартальную отчётность
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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Как стало известно, правительство Японии планирует облегчить бремя ежеквартальных финансовых отчётов компаний.
В настоящее время листинговые компании в соответствии с законом обязаны раскрывать годовую, полугодовую и квартальную финансовую отчетность, а также отчёты о прибылях и убытках кэссан тансин в соответствии с правилами фондовой биржи.
Деловые круги жалуются на обременительность подачи двух отдельных ежеквартальных документов с дублирующимся содержанием.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, правительство в настоящее время работает над отменой обязательной финансовой отчётности, чтобы позволить компаниям составлять только ежеквартальные отчеты.
Этот шаг соответствует предложению Комиссии по исследованию финансов и банковских систем правящей Либерально-демократической партии, отражающему намерение премьер-министра Фумио Кисиды пересмотреть требования к ежеквартальному раскрытию информации для компаний в рамках его центральной политики реализации «новой формы капитализма».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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