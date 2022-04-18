На стене храма Тодайдзи, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, обнаружены пятна жидкости
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Нара, 15 апреля (Jiji Press). Пятна от чего-то похожего на жидкость были обнаружены на части здания храма Тодайдзи, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе Нара в западной части Японии.
Департамент полиции префектуры Нара расследует инцидент как случай предполагаемого нарушения закона о защите культурных ценностей после получения отчета от штатного работника Тодайдзи около 17:10 15 апреля.
По данным полиции, два пятна были обнаружены на южной стороне здания Дайбуцудэн, Павильона Большого Будды, в котором находится статуя будды Вайрочана. Пятна шириной примерно 80 сантиметров расположены на расстоянии около 5 метров друг от друга, деревянный фундамент здания возле них потемнел. По словам полиции, пятна не издают сильных запахов.
Полиция работает над идентификацией вещества пятен и анализирует записи с камер наблюдения.
Тодайдзи был зарегистрирован в качестве объекта Всемирного наследия в 1998 году как часть исторических памятников древнего города Нара. Дайбуцудэн, признанный японским правительством национальным достоянием, ранее пострадал от вылитых на него жидкостей в 2015 и 2016 годах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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