В Японии растёт потребление безалкогольных напитков
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Токио, 22 апреля (Jiji Press). В Японии растёт потребление безалкогольных напитков в условиях, когда больше потребителей начинают заботиться о своем здоровье при пандемии COVID-19.
Даже безалкогольное пиво сейчас не слишком популярно, теперь основное внимание уделяется рекламе преимуществ для здоровья новых продуктов. Производители также пытаются воссоздать вкус, похожий на алкоголь, противостояние между производителями пива и безалкогольных напитков растёт.
В марте Sapporo Breweries Ltd. выпустила безалкогольный напиток Lemon’s Free, который на вкус напоминает лимонную кислоту и маркируется как продукт питания с определёнными преимуществами. Sapporo Breweries утверждает, что продукт помогает снизить утомляемость, а представитель компании говорит, что новый напиток ориентирован на «потребителей, которые выбирают продукты, полезные для здоровья».
На рынке безалкогольных напитков с функциональными требованиями изначально доминировали продукты, подобные пиву, но ассортимент продуктов недавно расширился за счет появления кислых продуктов и других напитков, таких как новый безалкогольный напиток на основе сливы от Choya Umeshu. Ко.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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