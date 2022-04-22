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Токио, 22 апреля (Jiji Press). В Японии растёт потребление безалкогольных напитков в условиях, когда больше потребителей начинают заботиться о своем здоровье при пандемии COVID-19.

Даже безалкогольное пиво сейчас не слишком популярно, теперь основное внимание уделяется рекламе преимуществ для здоровья новых продуктов. Производители также пытаются воссоздать вкус, похожий на алкоголь, противостояние между производителями пива и безалкогольных напитков растёт.

В марте Sapporo Breweries Ltd. выпустила безалкогольный напиток Lemon’s Free, который на вкус напоминает лимонную кислоту и маркируется как продукт питания с определёнными преимуществами. Sapporo Breweries утверждает, что продукт помогает снизить утомляемость, а представитель компании говорит, что новый напиток ориентирован на «потребителей, которые выбирают продукты, полезные для здоровья».

На рынке безалкогольных напитков с функциональными требованиями изначально доминировали продукты, подобные пиву, но ассортимент продуктов недавно расширился за счет появления кислых продуктов и других напитков, таких как новый безалкогольный напиток на основе сливы от Choya Umeshu. Ко.

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