Южнокорейский суд вынес предписание о продаже арестованных активов Mitsubishi Heavy Industries
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Сеул (Jiji Press) -- 2 мая Южнокорейский окружной суд распорядился о продаже части активов Mitsubishi Heavy Industries Ltd. в Южной Корее, арестованных по трудовому иску военного времени, сообщила сторона истцов.
Это решение было принято окружным судом города Тэджон в пятницу на основании постановления Верховного суда страны, обязывающего японскую компанию выплатить компенсацию истцам за принуждение к труду в военное время.
Окружной суд распорядился о продаже двух патентных прав, изъятых у компании Mitsubishi Heavy Industries.
Это третье по счету судебное предписание о продаже арестованных активов Mitsubishi Heavy Industries в Южной Корее.
Японское правительство отвергло окончательное решение суда первой инстанции, считая его нарушением международного права, и выразило решительное несогласие с любыми попытками обналичивания активов, конфискованных у японских компаний.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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