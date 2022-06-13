По данным токийской администрации, в случае сильного землетрясения в Токио 4,53 млн человек не смогут сразу вернуться домой
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Токио, 13 июня (Jiji Press). Если сильное землетрясение обрушится на Токио в дневное время, около 4,53 миллиона человек останутся в мегаполисе без возможности вернуться домой, что больше, чем после землетрясения и цунами в марте 2011 г.
Такой тревожный сценарий был представлен столичным правительством Токио в конце мая в его последнем отчёте о предполагаемом ущербе от сильного землетрясения непосредственно под японской столицей, которого опасаются уже давно.
Отчёт также проливает свет на новые проблемы в области подготовки к стихийным бедствиям и реагирования на них, которые приобрели актуальность в связи с распространением высотных кондоминиумов и ускоренным старением населения.
В то же время столичная администрация заявила, что число погибших и материальный ущерб от такого мощного землетрясения в Токио могут быть резко снижены в зависимости от продвижения работ по повышению сейсмостойкости домов и связанных с этим усилий по повышению готовности к стихийным бедствиям.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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