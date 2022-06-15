Японский бизнес обеспокоен быстрым ослаблением йены
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Токио, 14 июня (Jiji Press). Японские предприятия в самых разных отраслях всё больше беспокоятся в связи с быстрым ослаблением йены, что приводит к увеличению стоимости материалов и других расходов.
Помимо импортёров, для которых падение йены напрямую снижает прибыль, экспортёры, которые обычно выигрывают от снижения стоимости йены, начинают проявлять беспокойство по поводу резких колебаний обменных курсов.
Поставщики электроэнергии и газа, которые импортируют топливо, такое как уголь и сжиженный природный газ, сталкиваются с дополнительным ударом от дешёвой йены в то время, когда цены на энергоносители растут, в том числе из-за вторжения России в Украину.
Kansai Electric Power Co. установила внутренний обменный курс на уровне 125 йен за доллар на финансовый год, заканчивающийся в марте следующего года. Ожидается, что обычная прибыль компании упадёт на 8 млрд йен, если доллар вырастет на 1 йену от предполагаемого уровня.
Обычная прибыль Osaka Gas Co. сократится на 660 миллионов йен, если курс доллара превысит предполагаемый курс компании на 1 йену. Источник, связанный с Osaka Gas, выразил надежду, что быстрое падение курса йены прекратится, отметив, что компания может быть вынуждена повысить тарифы на газ, если цены на топливо продолжат расти.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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