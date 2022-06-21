Сильное землетрясение в префектуре Исикава
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Токио, 20 июня (Jiji Press). Сильное землетрясение произошло в префектуре Исикава в центральной Японии утром 20 июня.
По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло около 10:31, интенсивность составляла до 5 баллов, четвёртого по величине уровня по шкале сейсмической интенсивности Японии, в городе Судзу Исикава в районе Ното. Цунами не произошло.
Землетрясение с оценочной магнитудой 5 произошло на глубине около 14 километров. В городе Исикава Ното зарегистрировано 4 балла по шкале интенсивности.
Днём 19 июня в районе Ното произошло землетрясение интенсивностью менее 6 баллов, третьего по величине уровня сейсмической интенсивности. Очаг последнего землетрясения находился всего в 5 километрах к востоку от преддыдущего толчка.
Камая Норико, директор отдела наблюдения за землетрясениями и цунами Метеорологического агентства, заявила на пресс-конференции, что агентство считает, что последнее землетрясение было «частью серии сейсмических явлений».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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