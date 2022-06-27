В префектуре Кумамото произошло сильное землетрясение

Новости

Токио, 26 июня (Jiji Press). Вечером 26 июня в префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение.

Землетрясение случилось около 21:44 в городе Мисато, интенсивность составила менее 5 баллов, это пятый по величине уровень сейсмической интенсивности по японской шкале.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение с оценочной магнитудой 4,7 произошло на глубине 9 километров.

Это произошло в том же районе, где в апреле 2016 года произошли два мощных землетрясения силой 7 баллов, что является наивысшим уровнем по японской шкале. Их связь пока неизвестна, поскольку между ними прошло много времени, сообщает агентство.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме