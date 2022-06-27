В префектуре Кумамото произошло сильное землетрясение
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Токио, 26 июня (Jiji Press). Вечером 26 июня в префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло сильное землетрясение.
Землетрясение случилось около 21:44 в городе Мисато, интенсивность составила менее 5 баллов, это пятый по величине уровень сейсмической интенсивности по японской шкале.
По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение с оценочной магнитудой 4,7 произошло на глубине 9 километров.
Это произошло в том же районе, где в апреле 2016 года произошли два мощных землетрясения силой 7 баллов, что является наивысшим уровнем по японской шкале. Их связь пока неизвестна, поскольку между ними прошло много времени, сообщает агентство.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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