Южная Корея провела первое заседание комитета по вопросам принудительного труда в военное время

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Сеул, 4 июля (Jiji Press). Министерство иностранных дел Южной Кореи провело первое заседание только что созданного государственно-частного консультативного органа, чтобы обсудить пути решения проблемы принудительного труда военного времени с Японией.

Администрация президента Юн Сук Ёля активизирует свои усилия по решению вопроса компенсации людям, вывезенным для работы в Японии во время Второй мировой войны, до того, как будут ликвидированы арестованные активы японских компаний, против которых возбуждены иски в Южной Корее.

Правительство планирует сформировать коллективное мнение органа уже в августе.

По словам источников, знакомых с ситуацией, на встрече под председательством первого заместителя министра иностранных дел Чо Хён Дона присутствовало более 10 человек, в том числе адвокаты части истцов по искам о компенсации, эксперты и бывшие дипломаты.

По словам министерства, цель органа – услышать широкий спектр мнений от людей в каждой области и на каждом уровне.

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