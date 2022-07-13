Юристы критикуют Церковь объединения за банкротство семьи Ямагами, стрелявшего в Абэ Синдзо

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Токио, 12 июля (Jiji Press). Группа юристов раскритиковала Федерацию семей за объединение и мир во всём мире, широко известную как Церковь Объединения, в связи с банкротством матери человека, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

Национальная сеть юристов против религиозных продаж провела пресс-конференцию на следующий день после того, как Церковь объединения 11 июля подтвердила на своей пресс-конференции, что мать подозреваемого, 41-летнего Ямагами Тэцуя, является членом этой религиозной группы.

«Они делали вид (на пресс-конференции 11 июля), как будто не имеют никакого отношения к этому делу, хотя очевидно, что мать подозреваемого обанкротилась из-за чрезмерных пожертвований», – сказал Ямагути Хироси, возглавляющий группу юристов.

Ямагами сказал следователям, что его семья была разрушена в результате крупных пожертвований, которые мать делала в Церковь объединения, и что он думал, что Абэ был связан с этой религиозной группой, как сообщают информированные источники.

Церковь объединения 11 июля заявила, что ей известно о банкротстве матери Ямагами, но она не знает обстоятельств, приведших к этой ситуации. В заявлении также утверждалось, что после её банкротства нет никаких записей о том, что церковь требовала огромных пожертвований.

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