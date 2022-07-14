Ямагами решил стрелять в Абэ за день до нападения

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Нара, 14 июля (Jiji Press). Ямагами Тэцуя, обвиняемый в нападении с применением огнестрельного оружия на бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо в городе Нара, рассказал следователям, что окончательно решился на нападение накануне, узнав, что Абэ приедет в этот город для предвыборной речи, как стало известно.

41-летний Ямагами застрелил Абэ 8 июля, когда бывший премьер-министр произносил речь перед станцией Ямато-Сайдайдзи в Наре в поддержку кандидата от правящей партии на воскресных выборах в Палату советников. Абэ умер позже в тот же день.

7 июля, за день до нападения, Ямагами отправился в город Окаяма, также на западе Японии, где Абэ выступал с предвыборной речью, но предполагают, что он отказался от нападок на Абэ в Окаяме.

Подозреваемый сообщил следователям, что на пути из Окаямы после того, как ему не удалось напасть на Абэ в этом городе, он решил застрелить Абэ в Наре, поскольку по пути он узнал, что Абэ приедет и в Нару, как сообщают источники в следственных органах.

Департамент полиции префектуры Нара подозревает, что Ямагами увидел в выступлении Абэ в столице префектуры хорошую возможность для нападения на него. Ямагами было предъявлено обвинение в убийстве Абэ.

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