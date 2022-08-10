Модельер Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет

Новости

Токио, 9 августа (Jiji Press). Японский модельер Иссэй Миякэ скончался от рака печени в токийской больнице 5 августа в возрасте 84 лет, как стало известно 9 августа.

Миякэ Кадзунару, создатель всемирно известного бренда, был награждён Орденом культуры Японии в 2010 году и орденом Почётного легиона Франции в 2016 году.

Миякэ, родившийся в городе Хиросима, после окончания Университета искусств Тама в Токио в 1965 году переехал во Францию, чтобы учиться в школе высокой моды в Париже.

Вдохновлённый студентами, участвовавшими в дебатах во время протестов во Франции в мае 1968 года, Миякэ сосредоточился на создании одежды, в которой как можно больше людей чувствовали бы себя удобно. Позже он переехал в Нью-Йорк.

В 1970 году он основал студию дизайна Miyake Design Studio в Токио.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме