Модельер Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет
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Токио, 9 августа (Jiji Press). Японский модельер Иссэй Миякэ скончался от рака печени в токийской больнице 5 августа в возрасте 84 лет, как стало известно 9 августа.
Миякэ Кадзунару, создатель всемирно известного бренда, был награждён Орденом культуры Японии в 2010 году и орденом Почётного легиона Франции в 2016 году.
Миякэ, родившийся в городе Хиросима, после окончания Университета искусств Тама в Токио в 1965 году переехал во Францию, чтобы учиться в школе высокой моды в Париже.
Вдохновлённый студентами, участвовавшими в дебатах во время протестов во Франции в мае 1968 года, Миякэ сосредоточился на создании одежды, в которой как можно больше людей чувствовали бы себя удобно. Позже он переехал в Нью-Йорк.
В 1970 году он основал студию дизайна Miyake Design Studio в Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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