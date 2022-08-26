Полиция: покушение на Абэ могло быть предотвращено

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Токио, 25 августа (Jiji Press) - Покушение со смертельным исходом на бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, совершенное в июле, можно было предотвратить, сообщило Агентство национальной полиции 25 августа.

У полиции префектуры Нара были проблемы не только с отработкой происшествия на месте, но и с обеспечением безопасности Абэ, сообщает агентство, расследовавшее возможные недостатки в системе безопасности, приведшие к смертельному покушению на Абэ во время его предвыборной речи в западнояпонском городе Нара.

Весьма вероятно, что нападение можно было предотвратить, если бы полиция заранее позаботилась о надлежащих мерах безопасности, говорится в сообщении.

В рамках превентивных мер агентство пересмотрит принятые в Японии правила охраны высокопоставленных лиц и активизирует свое участие в решении связанных с этим вопросов, в том числе заблаговременно проверив планы обеспечения безопасности таких лиц полицейскими силами префектур.

По данным доклада покушение не удалось предотвратить, поскольку в момент, когда 41-летний стрелок Тэцуя Ямагами приблизился к Абэ, охранники, в чьи обязанности входило наблюдение за зоной за спиной Абэ, отсутствовали на месте. Ямагами, которому выдвинуто обвинение в убийстве Абэ, в настоящее время задержан для проведения психиатрической экспертизы.

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