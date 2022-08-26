У почётнной императрицы на покое Митико диагностирован тромбоз
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Токио(Jiji Press). - 26 августа почётная императрица Японии Митико прошла обследование в клинике Императорской семьи. На прошлой неделе у нее был диагностирован тромбоз глубоких вен.
По словам личной помощницы почётной императрицы на покое, в кровеносном сосуде ее правого бедра был обнаружен тромб. Врачи примут решение о терапии, в том числе о необходимости медикаментозного лечения, на основании результатов скрининга.
Почётная императрица Митико прибыла в клинику, расположенную в помещении Императорского дворца в токийском районе Тиёда, около 10:15 утра (1:15 утра по Гринвичу). Прежде чем войти в клинику, она поприветствовала прессу из окна машины. Вскоре после 11:30 она покинула клинику.
С июня она прошла несколько медицинских осмотров.
После диагноза, поставленного на прошлой неделе, императрица на покое продолжает проводить время в императорской резиденции Сэнто в столичном районе Минато, совершая утренние и вечерние прогулки со своим мужем, императором на покое Акихито. Митико также заботится о достаточной гидратации и выполняет легкие физические упражнения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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