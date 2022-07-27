У почётного императора Акихито диагностирована сердечная недостаточность

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Токио, 26 июля (Jiji Press). У почетного императора Японии Акихито диагностирована правожелудочковая недостаточность, сообщило Управление императорского двора.

Управление сообщило, что болезнь сердца была обнаружена при МРТ, сделанной 24 июля в больнице Токийского университета.

Оно сообщило, что у 88-летнего бывшего императора нет субъективных симптомов, и он выздоравливает после лечения.

В сообщении говорилось, что Акихито, отец императора Нарухито, набрал вес в период с апреля по июнь, и что анализ крови, взятый в конце июня, показал, что у него высокий уровень натрийуретического пептида типа B, или BNP, индикатора сердечной недостаточности. У него был обнаружен дефект клапана между правым предсердием и правым желудочком сердца.

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