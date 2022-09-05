Россия проводит военные учения на Северных территориях

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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Российские военные провели учения на двух из четырёх островов в Тихом океане, являющихся объектом давнего территориального спора с Японией, в рамках крупномасштабных учений «Восток-2022», сообщило Министерство обороны России.

Учения на островах Эторофу и Кунасири проводятся вопреки предупреждению Японии о том, что такие действия несовместимы с её позицией и совершенно неприемлемы. 3 сентября в России – день празднования победы бывшего Советского Союза над Японией во Второй мировой войне.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что учения «Восток-2022» в Восточном военном округе России не направлены против каких-то конкретных стран или военных союзов.

Президент России Владимир Путин должен присутствовать на учениях во время своего визита во Владивосток 6 сентября. Учения начались 1 сентября и продлятся 7 сентября.

Четыре острова, которые в Японии называют Северными территориями, были захвачены бывшим Советским Союзом у Японии в конце войны.

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