Япония планирует выделить помощь в размере 50 000 йен для семей с низким доходом

Новости

Токио, 6 сентября (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность предоставления пособий в размере 50 000 йен каждой семье с низким доходом, чтобы помочь смягчить последствия резкого роста цен, сообщили информированные источники.

Ожидается, что правительство включит льготы в пакет дополнительных мер, которые оно планирует принять 9 сентября для борьбы с растущими ценами на продукты питания и энергоносители, сообщили источники.

Ожидается также, что пакет будет включать продление до конца декабря субсидий, предоставляемых нефтеперерабатывающим заводам для сдерживания роста цен на бензин, которые изначально были запланированы до конца этого месяца, сообщили источники.

Источники сообщают, что дополнительные меры также, вероятно, будут включать увеличение местных грантов, направленных на поддержку бедных и сохранение цен на импортную пшеницу, продаваемую мукомольным предприятиям, на неизменном уровне после сентября.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме